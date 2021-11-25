Maltepe’de Öğretmenler Günü için öğretmenlere özel konser

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Öğretmenler Günü” özel konseriyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Şef Turgay Demir yönetimindeki koronun sanat yönetmenliğini Bülent Yılmaz üstlendi. Koro, konsere sanatçı Muzaffer Sarısözen’den derlenen İstanbul ve Ankara’dan birbirine bağlı iki türküyle başladı. Konserde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk anısına ve bütün öğretmenler için birbirinden güzel eserler icra edildi.

90 yaşındaki çınar

Solist Aynur Dilekçi seslendirdiği Azerbaycan türküsüyle beğeni topladı. Koro Şefi Turgay Demir, Türkiye’ye özgü bir eğitim projesi olan Köy Enstitüleri’nin Cumhuriyet aydınlanmasında önemli bir kurum olduğunu belirterek, Köy Enstitüsü mezunu 90 yaşındaki İsmail Şahin’i sahneye davet etti. Şahin, Ardahan Ölçek köyünde doğduğunu, köy enstitüsünden öğretmen olarak mezun olmasının ardından 47 yıl bilfiil öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade etti. Şahin, Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleşen konserden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.