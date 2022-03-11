Maltepe’de marketlerde yağ denetimi

Maltepe Belediyesi yağ fiyatlarındaki ani artış ve stokçuluk iddiaları nedeniyle ilçede bulunan zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyatlar kontrol edilirken, marketlerin depolarına da inilerek stokları ve stok giriş fiyatları kontrol edildi.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün denetimlerinde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk ve stok yapılması gibi durumlar teftiş edildi. Zincir marketlerin depolarına da inilerek ayçiçek yağı stokları kontrol edilirken, market yöneticileri uyarıldı. Vatandaşlar da hakları konusunda bilgilendirildi.