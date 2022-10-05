Maltepe’de kediler sıcak yuvalarına kavuştu

Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla ilçenin parklarına onlarca kedi evi yerleştirdi. Yaklaşan kış şartlarına uygun olarak Mavi ve EnCanDer işbirliğiyle hazırlanan kulübelerle kediler sıcak yuvalarına kavuştu.

Her sene köpek kulübesi ile kedi evleri yapan Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu yıl da sokak hayvanlarını unutmadı. Mavi ve EnCanDer işbirliğiyle hazırlanan onlarca kedi evi ilçenin parklarına yerleştirildi. Yaklaşan kış şartları düşünülerek yapılan soğuğa dayanıklı kedi evleri ve köpek kulübelerinin sayısı, ilerleyen zamanlarda daha da arttırılacak.