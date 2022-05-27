Maltepe’de ‘Kadın Emeğine Saygı’ sergisi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Maltepe Ardahanlılar Derneği’nin “Kadın Emeğine Saygı” isimli sergisine kapılarını açtı. Sergide ressam Çiğdem Kılıç ve el sanatları uzmanı Nurhayat Aygün’ün eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Maltepe Ardahanlılar Derneği Başkanı Yaşar Geler, dernek yönetim kurulu ve üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, Çiğdem Kılıç ve Nurhayat Aygün’ü çalışmalarından dolayı tebrik ederek el yapımı tabak takdim etti. Nurhayat Aygün, Anadolu motifleri üzerinde nakış çalışmalarına uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek “Sergide Ardahan köylerindeki kadınların geçmişte çeşitli anlamlar içeren yöresel el emeği dantel işlemelerine çalışmalarımda yer verdim. Ardahan’a ait kaybolmaya yüz tutmuş Anadolu nakışlarını kültürel yönden gelecek nesillere sevdirmeyi amaçladım" dedi. Çiğdem Kılıç, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı resim yapmaya ara verdiğini ancak resim yapmaktan vazgeçmediğini ifade ederek Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde sergisini açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergide Kılıç ve Aygün’ün el nakışı çalışmaları, karakalem, suluboya ve yağlıboya tabloları, filografi el sanatıyla hazırladığı eserleri, dekoratif ürünleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 31 Mayıs’a dek Galeri Maltepe’de ziyaret edilebilir.