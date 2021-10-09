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Maltepe’de hukukçular bu kez adliyede değil tiyatro sahnesindeydi

3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali ikinci gününde çoğunluğunu hukukçuların oluşturduğu Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Dönemeç’ isimli oyun büyük beğeni topladı.

İSTANBUL 09.10.2021, 10:14
Maltepe’de hukukçular bu kez adliyede değil tiyatro sahnesindeydi

3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali ikinci gününde çoğunluğunu hukukçuların oluşturduğu Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Dönemeç’ isimli oyun büyük beğeni topladı.

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” kapsamında, ağırlıklı olarak hukukçulardan kurulan Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu’nun ‘Dönemeç’ isimli oyunu da sahnelendi. İnsanlardan uzak ve çok da güvenli olmayan bir yerde uçurumdan yuvarlanan arabalardan elde ettikleri parçalardan geçimlerini sağlayan iki kardeşin öyküsünün anlatıldığı, Tankred Dorst’dan uyarlanan ve Behçet Necatigil’in çevirdiği oyunda yönetmenliği Hakkı Kuş üstlenirken, sahneyi Hüseyin Akçar, Eren Coşan ve Kutan Gökkaya paylaştı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sui Generis Tiyatrosu, daha önce de katıldığı 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde ’12 Öfkeli’ oyunuyla ödüle layık görülmüştü.

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