Maltepe’de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

İstanbul’da ihtimal bir deprem öncesi eğitim ve tatbikat çalışmalarına hız veren Maltepe Belediyesi ilçede gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Halkın meraklı bakışları altında düzenlenen tatbikat büyük bir başarıyla gerçekleştirilirken senaryo gereği iki göçük altında kalan iki kişi canlı olarak kurtarıldı.

Maltepe Belediyesi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren “Arama-Kurtarma Birimi”, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde verdiği eğitimlerin ardından tatbikatlara başladı. Aydınevler Mahallesi’nde kurulan Maltepe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde temel arama-kurtarma eğitim verilen 195 afet gönüllüsünün de katıldığı tatbikat, Altıntepe’de yıkılan 7 katlı bir binanın enkazı üzerinden gerçekleştirildi.

25 kişilik ekip 7 katlı apartmanın enkazında

Birçok doğal afet ve depremde arama-kurtarma çalışmalarında da yer alan 25 kişilik, arama-kurtarma ekibince gerçekleştirilen tatbikat ise gerçeğini aratmadı. “2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde gerçekleştirilen nefes kesen tatbikat bir senaryo eşliğinde gerçekleştirildi. Senaryoya göre Altıntepe Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın deprem nedeniyle çöken enkazında arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı tatbikatta depremin hemen sonrasında yaşanan panik hali canlandırıldı. Feryatlar eşliğinde yardım isteyen halkı olay yerinden uzaklaştıran zabıtalardan hemen sonra enkaza arama-kurtarma ekipleri çıktı ve öncelikle gaz ölçümü yapıldı. Enkazda gaz sıkışması olmadığının tespit edilmesi üzerine gözle ve sesle arama gerçekleştirildi.

Gözle, sesle, sismik ve köpekli arama

Sesli arama neticesinde enkazda ayağı kırılan bir depremzede canlı olarak kurtarılırken sonraki aşamada sismik arama gerçekleştirildi. Etraftakilerin meraklı bakışları altında gerçekleştirilen tatbikatın ikinci aşamasında sismik arama gerçekleştirildi ve bu aramadan da bir kişi kurtarıldı. Son aşamada ise Maltepe Belediyesi’nin arama-kurtarma köpeği Şila eşliğinde köpekli arama yapıldı. Büyük başarıyla gerçekleştirilen tatbikat izleyenlerden tam not aldı. Tatbikatta eksikliklerini de gören ekipler bununla ilgili notlar aldı.

“Her mahallede olacak ”

Tatbikat sonrası konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Eren Yıldız Geyhan, “Verdiğimiz eğitimlerden sonra mahallelerimizde tatbikatlar gerçekleştirmeye başladık. Bu da onlardan birisi. Bu tatbikatların önemi oldukça büyük. Hem eksikliklerimiz görüyor, hem de kendimizi geliştiriyoruz. Arama-kurtarma ekibimizi daha da geliştirerek her mahallede bu tatbikatları yoğunlaştıracağız ve her mahallede tatbikatlar yaparak aramak halkımızı da bilinçlendireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.