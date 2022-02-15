Maltepe’de çocuk parkları onarıldı, yeniden elden geçirildi

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki birçok çocuk parkını adeta yeniden elden geçirdi. Onarım gerektiren oyun parkları çok daha güvenli hale getirildi.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocukların gözdesi oyun parklarını adeta baştan yapılandırıyor. Uzman ekipler ilçedeki çocuk parklarında ilk olarak onarım gerektiren oyun gruplarını saptadı. Çalışmalar kapsamında en son Esenkent Kültür Parkı’nda yapılan yenileme çalışmasında oyun grupları montajı dışında oyun grubu ve spor aletlerinin zeminine, koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmaları önleyecek kauçuk döşendi.

Her mahallede en az 3 park var

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında Maltepe genelinde 2021 yılında parklarda 4 adet çocuk oyun grubu, 29 adet çocuk oyun grubu ekipmanları, 22 tane çocuk oyun grubu kurulumu gerçekleştirildi. Aynı süreçte 184 adet çocuk oyun grubu ekipmanları ise onarıldı. Yeşile ve özellikle çocukların güvenli oyun alanlarında vakit geçirmesine özel bir önem verilen Maltepe’nin her mahallesinde en az 3 adet, en fazla 10 adet park bulunuyor.