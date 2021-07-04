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Maltepe’de çalıntı motosikletle kaçan şahıs bekçiye çarparak yaraladı

Maltepe’de gece bekçilerinin dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü bekçiye çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Çarpmanın etkisiyle bekçi metrelerce ileri savruldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL 04.07.2021, 09:35
Maltepe’de çalıntı motosikletle kaçan şahıs bekçiye çarparak yaraladı

Maltepe’de gece bekçilerinin dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü bekçiye çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Çarpmanın etkisiyle bekçi metrelerce ileri savruldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Cevizli Mahallesi Cemalbey Caddesi üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, devriye atan gece bekçileri sokak içerisinde hızla gelen motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Bekçinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, bekçiye çarparak kaçmaya çalıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri fırlayan bekçinin vücudunda kırıklar oluşurken, yerde yatan yaralı bekçinin yardımına mesai arkadaşı koştu. Bekçiye çarparak yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsünün ise birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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