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Maltepe’de, ’Altın Yıllar’da yeni yıl büyük coşkuyla kutlandı

Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nin konukları yeni yılı erken karşıladı. Başkan Ali Kılıç’ın da katıldığı etkinlikte yaşam evinin konukları ile kreşte eğitim gören çocuklar bir araya geldi. İki kuşağın bir arada olduğu yılbaşı kutlamasında konuşan Kılıç, “Kendimi sizin bir evladınız olarak görüyorum, sizleri de anne ve babam olarak görüyorum” dedi.

İSTANBUL 24.12.2021, 17:26
Maltepe’de, ’Altın Yıllar’da yeni yıl büyük coşkuyla kutlandı

Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nin konukları yeni yılı erken karşıladı. Başkan Ali Kılıç’ın da katıldığı etkinlikte yaşam evinin konukları ile kreşte eğitim gören çocuklar bir araya geldi. İki kuşağın bir arada olduğu yılbaşı kutlamasında konuşan Kılıç, “Kendimi sizin bir evladınız olarak görüyorum, sizleri de anne ve babam olarak görüyorum” dedi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi, 500’ü aşkın üyesiyle yeni yılı, coşkulu bir etkinlikte karşıladı. Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi Korosu’nun söylediği türkü ve şarkılarla renk kattığı kutlamada, yaşam evi yeni yıl süsleriyle bezenirken birlikte hazırlanan yemekler de yenildi. Renkli anlara sahne olan programa Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları, müdürler, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Kuşaklar arası gönül köprüsü kuruldu

Konuklarla birlikte “Sarı Gelin” türküsünü de seslendiren ve herkesle tek tek yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Zaman zaman sizlerle bir araya geliyoruz. Buradaki memnuniyetiniz beni mutlu ediyor. Kendimi sizin bir evladınız olarak görüyorum, sizleri de anne ve babam olarak görüyorum. Büyük kentlerde anne ve babalar ihmal ediliyor. Bu son pandemi döneminde çok sayıda telefon geldi bana genç, çalışan arkadaşlardan. Başkanım ben dışarıda çalışıyorum babam ve annemi göremiyorum. Ne olun yardımcı olun’ diye. Onların evlerine sıcak yemek götürdük, bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Kredi kartını bize veriyorlardı, personel onunla para çekip getiriyordu. Bütün çalışma arkadaşlarıma, saha ekibine minnet borçluyum. Tek bir yerden bile bize şikayet gelmedi. Çünkü ben de onlara ‘bu insanların anne ve babamız olduğunu’ anlattım. Daha sağlıklı günlerde, daha güzel günlerde hep birlikte Maltepe’de türküler söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz" dedi.

Yerli Malı Haftası unutulmadı

Yerli Malı Haftası’nın önemini anlatmak için 7’den 77’ye kuşak bulaşmasının da yapıldığı etkinlikte Başkan Ali Kılıç, Girne Mahallesi Gündüz Çocuk Bakım Evi’nden gelen çocuklarla da ilgilenerek, yeni yıllarını kutladı.

“İçeride gayet keyifli bir şekilde eğleniyorlar”

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü Şehriban Çelebi, “Maltepe Belediye Başkanlığı olarak Altın Yıllar Yaşam Merkezi 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın üyelik sistemiyle hizmet veren bir merkezimiz. Üyelerimiz gün içerisinde istedikleri saatte gelip istedikleri süre kadar kalabiliyorlar. Kitap okuyorlar. Çeşitli aktivitelerde bulunuyorlar. Satranç oynuyorlar, Televizyon izliyorlar. Birbirleriyle tanışıp günlük konular üzerinde tartışabiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte hem yılbaşını karşılamak hem de yerli malıyla ilgili 5-6 yaş grubundaki kreş çocuklarımıza üyelerimizi buluşturarak gelecek nesillerin yerli malının önemini de anlatmak adına böyle bir konsept hazırlandı. Bugün onun kutlamasını yaptık. Şu anda sesleri duyuyorsunuz, içeride gayet keyifli bir şekilde eğleniyorlar. Burada hizmet veren kurum olarak da bizi çok memnun ediyor” diye konuştu.

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