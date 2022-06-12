Maltepe’de 58 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti

Maltepe’de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 58 yaşındaki adam evinde kendisini iple asarak intihar etti.

Olay saat 20.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 58 yaşındaki adam kaldığı evde kendini iple astı. Acı manzarayı gören yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri 58 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaldığı evde kendisini iple asarak yaşamına son veren 58 yaşındaki adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.