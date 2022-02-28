Maltepe’de 130 miniğe İngilizce sertifikası

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve American Life Maltepe işbirliğiyle düzenlenen “Spor İngilizcesi ve Temel İngilizce” kursunu başarıyla tamamlayan 130 çocuğa sertifikaları dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 2 ay önce başlattığı eğitimler kapsamında 130 çocuğa yönelik “Spor İngilizcesi ve Temel İngilizce” kursu düzenledi. American Life Maltepe işbirliğiyle düzenlenen kursta spora yönelik İngilizceyle birlikte temel İngilizce ve gramer bilgisi çocuklara verildi. Eğitimi başarıyla bitiren çocuklara, öğretmenlerinin de katılımıyla sertifikaları dağıtıldı.