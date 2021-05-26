Maltepe zabıtası “koronaya geçit vermiyor”

Maske dağıttılar, kolonya ikram ettiler, yaşlı vatandaşların yardımına koştula

Pandeminin ilk başladığı günden bu yana ilçedeki birçok noktada önlemlerini alan ve denetimlerini sıklaştıran Maltepe zabıtası vatandaşın yanında olmaya devam etti. Kurdukları dezenfektan noktalarıyla vatandaşların hizmetinde olan zabıta ekipleri, 12 pazar alanında bütün imkânlarını seferber ederek çalışmalarını sürdürdü. Semt pazarlarında vatandaşları korona ile mücadele kapsamında bilgilendiren, onlara kolonya ikram eden ve maske dağıtan ekipler, sık sık pazarda dolaşarak kurallara uymayan ve belirli bir noktada biriken vatandaşları uyarmayı da ihmal etmedi. Ayrıca ekipler, yaşlı vatandaşların pazar ihtiyaçlarının görülmesine de yardımcı oldu.

Vatandaş memnun, esnaf memnun

Sağlıklı bir pazar alışverişi adına belediyenin almış olduğu hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren Maltepe halkı, bir sorun olduğunda zabıta ekiplerinin hemen ilgilendiğini belirterek, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, “Zabıtamız koronaya geçit vermiyor” diyerek de düşüncelerini ifade etti. Bağlarbaşı kapalı semt pazarındaki pazarcılar ise, alınan önlemler için belediyeye teşekkür ederek, vatandaşların güvenli bir şekilde alışverişlerini yapacaklarını söyledi.