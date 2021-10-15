Maltepe sahilinde temizlik operasyonu

Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile DenizTemiz Derneği ekipleri işbirliğiyle Maltepe sahilindeki atıklar toplandı. Ekipler atıkları türlerine göre ayrıştırarak topladı. Plastik, kâğıt gibi geri dönüştürülebilen atıklar özel poşetlere toplanırken geri dönüştürülemeyecek malzemeler de ayrı bir yere toplandı.

Gruplara ayrıldılar

Küçükyalı sahilindeki etkinlik öncesinde eğitmen eşliğinde oryantasyon çalışması yapıldı. Oryantasyon çalışmasından sonra gruplar farklı atıkları toplamak için ayrılarak harekete geçti. Atıkların toplanmasının ardından yapılan sonuç toplantısı ile etkinlik sona erdi.

‘Müsilajı da engellemiş oluruz’

DenizTemiz Derneği Gönüllü Projeler Koordinatörü Hüseyin Recepoğlu, Maltepe Belediyesi ile düzenledikleri etkinliğin önemine değinirken, “Kıyıdaki kirlilik denizlere çok fazla yansıyor. Dayanışma kültürü ile birlikte, hep birlikte bir şeyler yapmamız lazım, gönüllülüğü yükseltmek lazım. Denizlerdeki müsilajın kirlilik ve ortalama sıcaklık ile çok fazla ilgisi var. Biz denizleri ne kadar temizlersek müsilajı da o kadar engellemiş oluruz” ifadelerini kullandı.