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Maltepe parklarında yenileme çalışmaları devam ediyor

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki birçok çocuk parkında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL 01.08.2022, 13:30
Maltepe parklarında yenileme çalışmaları devam ediyor

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki birçok çocuk parkında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Maltepe genelindeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların en çok vakit geçirdiği parkları daha konforlu hale getirmeye devam ediyor. Ekipler, ilçedeki çocuk parklarında saptamış oldukları onarım gerektiren oyun grupları içerisinde bulunan Gülensu Mahallesi Cenk Sokak Parkı’nda yenileme çalışması yaptı.

Epoksi zemin, yaralanmaları önlüyor

Gülensu Mahallesi Cenk Sokak Parkı’nda yapılan çalışmada oyun grupları montajı dışında oyun grubu zeminine, koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmaları önleyecek epoksi zemin uygulaması yapıldı. Epoksi zemin ile çocukların düşmeden kaynaklı oluşabilecek darbelere karşı yaralanmalarının önlenmesi hedefleniyor.

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