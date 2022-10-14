Maltepe kadına yönelik şiddetle mücadele ediyor

Maltepe Belediyesi, personelinden ve ilçedeki kadınlardan sonra kadına şiddetle mücadele için sivil toplum kuruluşları, dernek ve lokallerde de eğitim çalışmasına başladı. Bu çerçevede ilk seminer Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Yıldırım Kıraathanesi’nde verildi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, “Kadına El Kal-Ka-Maz” başlığı ile Maltepe Belediyesi personelleri ve kadınlardan sonra, erkeklere yönelik bir dizi eğitim çalışması başlattı. Eğitimlerle halkın kadına şiddet konusunda erkek odaklı bakışı sorgulaması ve farkındalığın artması hedefleniyor. Bu çerçevede verilmeye başlanan eğitimlerin ilki Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Yıldırım Kıraathanesi’nde başladı. Kıraathane müdavimlerinin katıldığı seminerde ‘‘Kadına El Kal-Ka-Maz!’’ başlıklı broşür dağıtıldı. Uzman sosyolog ve psikologlarca verilen eğitimde, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kadına şiddetin türleri detaylı olarak ele alındı.

Seminerde bir sunum gerçekleştiren Uzman Psikolog Büke Okyay, ‘‘Kadına yönelik şiddet; kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkar. Şiddetin etkisi sadece şiddet görenle sınırlı değildir, şiddet topluma ihanettir. Anne, baba ve çocuklar olmak üzere ailede yaşayan tüm bireyler bu şiddetten etkilenmektedir. Sorunlarımızı konuşarak çözmeliyiz. Sürekli hata aramaktan kaçınmalıyız. Sinirlendiğimiz zaman agresif davranışlar sergilememeliyiz” dedi.