banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Maltepe hayaline kavuşuyor

Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi’nin ilk etabı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çalışma kapsamında Bağdat Caddesi ile Maltepe merkez bölgesinde 600 metrelik tünel ile trafik yer altına alınacak. Bu sayede Maltepe 18 bin metrekarelik yepyeni ve modern bir meydana kavuşacak. Yeni yapılacak meydan tamamen yayalara açık olacak.

İSTANBUL 09.11.2021, 12:26
Maltepe hayaline kavuşuyor

Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi’nin ilk etabı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çalışma kapsamında Bağdat Caddesi ile Maltepe merkez bölgesinde 600 metrelik tünel ile trafik yer altına alınacak. Bu sayede Maltepe 18 bin metrekarelik yepyeni ve modern bir meydana kavuşacak. Yeni yapılacak meydan tamamen yayalara açık olacak.

Maltepe’de 40 yılı aşkın süredir devam eden meydan ve trafik sorunu ile ilgili Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Yıllardır yapımı heyecanla beklenen Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi’nin ilk etap çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca devam edecek çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında, Bağdat Caddesinin Maltepe merkez bölgesinde yapılacak olan altgeçit çalışması ile araç trafiği, Plaj Yolu Sokak ile İkinci İlkokul Caddesi arasında yeraltına alınacak. Böylece bu bölgede kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. D100 karayolu ile sahil yolu bağlantısı için önemli olan İnönü ve Feyzullah Caddeleri trafik akışı devam edecek.

Çalışmalar, altgeçidin giriş çıkışı ile beraber yaklaşık bin metre uzunluğundaki bölgede yürütülecek. Bu kesimin 550 metre uzunluğundaki kısmında ise araç trafiğinin yer altına alınması planlanıyor. Bu sayede bölge, toplam 18 bin metrekarelik yayalaştırılmış alana kavuşacak. İBB, bu çalışmaların yanında bölgedeki alt yapı hatlarını da yenileyecek. Böylece uzun yıllardır yaşanan alt yapı sorunları da ortadan kalkacak.

Alternatif güzergahlar belirlendi

İlk etabına 8 Kasım’da başlanan çalışmalar kapsamında; Atatürk Caddesi ile Adalı Sokak arası Kadıköy istikameti 35 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bu süreçte trafik akışı Atatürk Caddesi ve Adalı Sokak üzerinden sağlanacak. İlk etap çalışmalarının tamamlanması ile ikinci etap çalışmalarına geçilecek. Bu süre içinde is Plaj yolu sokak ile Atatürk Caddesi arası Kartal istikameti trafiğe 20 gün süreyle kapatılacak. Bu süreçte trafik Kadıköy istikametinde iki yönlü olarak akacak. Çalışmaların devamı trafik sirkülasyonu; yaya ve araç trafiğini en az etkileyecek şekilde etaplar halinde yapılacak. Çalışmaların yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Başkan Kılıç’tan İmamoğlu’na teşekkür

Maltepe halkının 40 yılı aşkın süredir bu çalışmayı beklediğini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilk göreve geldiğinde sorunu çözmeye söz verdiğini ancak İBB’nin yeni yönetiminin bu çağrıya kulak verdiğini vurguladı. Kılıç, “2014 yılında Maltepe’yi yönetmeye talip olduğum gün meydan projesi için söz verdim. 8 yıldır İBB’nin kapısını defalarca aşındırdım. Dönemin belediye başkanlarına sunum yaptım. Son olarak Ekrem İmamoğlu Başkan seçildiğinde projeyi kendisine anlattım. Hemen gerekli hazırlıkların yapılması için talimatı verdi. Daire Başkanlarımızla, belediyemizin müdürleriyle hep birlikte uzun bir hazırlık çalışması yaptık. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün artık ilk kazmayı vurdu. Teşekkür ediyorum. Bu süreçte inşaat çalışmaları sırasında vatandaşlarımız biraz sıkıntı yaşayabilir ama sonunda Maltepe’nin Meydan ve trafik sorununa kalıcı bir çözüme kavuşacak” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6