Maltepe Belediyesi, Maltepeli öğrencilerin yaz tatilini fırsata çevirdi. Spor İşleri Müdürlüğü’nce Başıbüyük Mahallesi’ndeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı’nda “Maltepe Gençlik Kampı” başladı.

10-15 yaş arasındaki gençlerin kabul edildiği etkinlikte, Maltepeli gençler temiz havada çadırda kalma deneyimi yaşadı. 1 gece boyunca çadırda kalan genç kampçılar, kamp ateşi başında canlı müzikle eğlendi. Yine açık havada film izleyen öğrenciler, gece boyunca kampta olmanın tadını çıkardı.

Maltepe’de doğayla iç içe kamp deneyimi

Gece çadırda konaklayan öğrenciler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güne merhaba dedi. Kampın gündüz bölümünde program sabah sporuyla başladı. Başıbüyük ormanlarının kenarında doğa yürüyüşü yapan gençler günde zinde bir başlangıç yaptı. Kahvaltının ardından da voleybol ve basketbol eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerini tamamlayan gençler daha sonra serbest zamanda maç yapmanın tadını çıkardı. 1 günlük gençlik kampını keyifle tamamlayan kamp severler, otobüslerle Yalçın Kızılay Spor Kompleksi’ne götürüldü. 1 gün önce ailelerinin Maltepe Gençlik Kampı’na emanet ettiği çocuklar yine ailelerine teslim edildi.

Her grubun 1 gece konaklayacağı “Maltepe Gençlik Kampı” Başıbüyük’teki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı’nda 3 Temmuz 2022’ye kadar devam edecek.