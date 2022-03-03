Maltepe depreme hazır

“1-7 Mart Deprem Haftası” yaşanırken Maltepe Belediyesi, AKUT Vakfı’nın da destekleriyle Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni hizmete açtı. Belediye içerisinde ve okullarda afetlere yönelik tatbikatlar gerçekleştirilirken belediye ekipleri ve gönüllülere afetle mücadele, farkındalık, ilk yardım ve arama-kurtarma eğitimlerinin verilmesine başlandı.

Maltepe Belediyesi, “1-7 Mart Deprem Haftası”na girilen bu günlerde Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’nin birlikte imzaladığı 8 maddelik protokolle doğal afetlere yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ilk olarak ilçedeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yeniden yapılandırılarak kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca ilçede yangın, deprem gibi doğal afetlere yönelik tatbikatlar düzenlendi, gönüllülere ve belediye görevlilerine afetle mücadele, farkındalık, ilk yardım ve arama-kurtarma eğitimleri verildi.

Toplanma alanları revize edildi

Okullarda da tatbikat çalışmalarının hızlandırıldığı çalışmalarla Maltepe’nin afetlerle mücadeleye eksiksiz bir şekilde hazırlanması amaçlanırken deprem toplanma alanları da yeniden düzenlenerek revize edildi. QR kodu ile vatandaşların toplanma alanlarına ulaşması için de uygulama geliştirilirken, parklara da tabelalar yerleştirildi.

AKUT Vakfı ile işbirliği sonrası yapılan çalışmalar ise şu şekilde;

28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla Maltepe Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu’nda Maltepe İtfaiye Grup Amirliği ile ortak bir yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AKUT Vakfı ve Maltepe Belediyesi tatbikat çalışması düzenlendi. Deprem sonrası belediye binasından tahliye senaryosunda heyecanlı anlar yaşandı. Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma ve sağlık, AKUT Vakfı ile İstanbul İtfaiyesi’nden oluşan toplam 32 kişilik bir ekibin müdahale ettiği tahliye tatbikatında 423 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Maltepe Belediyesi ve AKUT Vakfı işbirliğiyle, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Maltepelilere “Birey ve Aileler için Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. Katılımcılar, Akut Vakfı Eğitmeni ve Danışmanı Batuhan Canbolat tarafından verilen eğitimde, acil durumlara hazırlık, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.