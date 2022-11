Maltepe dayanışmayı büyütüyor

Maltepe Belediyesi, 2022’nin ilk 11 ayında ihtiyaç sahiplerine 12 bin gıda kolisi ve 88 bin paket sıcak yemek desteğinde bulundu. Başkan Ali Kılıç, koşullar ne olursa olsun sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak sürdürdüğü yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. “Halk Kart” desteğiyle ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım yapılırken, belediyeye bağlı aşevinden 250 hanede 351 ihtiyaç sahibine 88 bin paket; dört çeşit sıcak yemek gönderildi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 2022 yılında 12 bin gıda kolisi dağıtıldı. Bin 191 kişiye de marketlerde alışveriş yapabilmeleri için 161 bin 600 TL değerinde alışveriş kartı yardımında bulunuldu.

Giyim yardımından taziye desteğine

Ramazan ve Kurban bayramlarında halkın yanında olan ve vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşıladığı “Giymiyorsan Giydir” hizmetiyle sosyal belediyecilik anlamında önemli işlere imza atan Maltepe Belediyesi acılı günlerinde de halkı unutmadı. Belediye, bin 435 aileye taziye hizmeti çerçevesinde 90 bin 294 pide ve ayran gönderirken, afetzedelere 81 bin TL, asker ailelerine 32 bin 446 TL nakdi yardımda bulundu.

“Önceliğimiz halkın çıkarını düşünmek”

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugüne kadar sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştık, bundan sonra da bu hizmetlerimizden taviz vermeyeceğiz. Ağır ekonomik koşullar altında vatandaşlarımızı ezdirmemek için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Maltepe’de bu sorunları halkımızla birlikte aşmaya, dayanışmayı her koşulda yaşatmaya özen gösteriyoruz. Sosyal hizmet ağımızı sürekli genişletirken, yaptığımız her şeyi, attığımız her adımı, halkın çıkarlarını düşünerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiriyoruz.” dedi.