Maltepe Belediyesi’nin spor etkinliklerine büyük ilgi

Cumhuriyet Parkı’nda nefes ve meditasyon eğitimi ile başlayan vatandaşlar Maltepe Meydanı’nda düzenlenen spor şenliğine büyük ilgi gösterdi. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere katılım yoğun oldu.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü düzenlediği etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Maltepeliler tarafından büyük ilgi gören etkinliklere geçtiğimiz pazar günü yoğun katılım yaşandı. 7’den 70’e her yaştan Maltepelinin katıldığı etkinlikler Cumhuriyet Parkı’ndaki nefes ve meditasyon çalışması ile başladı. Pazar gününe huzurla başlayan Maltepeliler ilerleyen saatlerde ise Maltepe Meydanı’nda düzenlenen spor şenliğine katıldı.

Çocukların favori oyunları

Meydana kurulan stantlarda masa tenisinden Teg Ball’a, tırmanma duvarından Slot Car’a kadar birbirinden ilginç ve keyifli etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte yetişkinler en çok meditasyon, Teg Ball ve masa tenisine ilgi gösterdi. Çocuklar ise Maltepe’de ilk kez gördükleri Teg Ball ve Slot Car Racing’e büyük ilgi gösterdi.

Hem eğlenceli hem keyifli

Pazar günü sabah 10.00’da nefes ve meditasyon çalışmasıyla başlayan Spor İşleri Müdürlüğü etkinlikleri Maltepe Meydanı’nda akşam saat 18.30’a kadar devam etti. Gün boyunca keyifli ve huzurlu saatler geçiren Maltepeliler, korona virüs pandemisi sürecinde geçen sıkıntılı dönemlerden sonra Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava etkinlikleriyle hem eğlenceli hem de keyifli vakit geçirdi.

Teg Ball ve Slot Car Racing nedir?

Maltepe Meydanı’nda düzenlenen ve çocukların ilk kez karşılaşıp büyük ilgi gösterdiği Teg Ball masa tenisi ve futbolun karışımı olan yeni bir spor dalı. Bu yeni spor dalı, tıpkı masa tenisi masasına benzer bir platformda bir veya iki kişiyle oynanması nedeniyle masa tenisine benzetiliyor. Çocukların diğer ilgi gösterdiği etkinlik ise Slot Car Racing oldu. Bu ilginç oyun bir platform üzerinde bulunan kişiler pedal çevirerek minyatür otomobillerle birbirleriyle yarışıyor.