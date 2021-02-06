Maltepe Belediyesi’nden online müzik festivali

Maltepe Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren Maltepeli sanatçılara sahnelerini açtı.

Maltepe Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği “Online Müzik Festivali”, Maltepe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı gerçekleşti. Yayında sazı eşliğinde solist Çağlar Kaya, gitarda Barış Çetin, bateride Doğukan Lök, basgitarda Kağan Kurtcan ve klavyede Özgür Oğuz sahne aldı. Çağlar Kaya, bu yayında sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “Maltepeli olarak Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç’ı sanata, sanatçıya, kültüre karşı hassasiyetinden, desteğinden dolayı kutluyorum. Burada bulunmak benim için bir onur. Sanat için buradayız. Daima sevgi kazansın.” dedi. Grup yayına söz ve müziği Yalçın Tura’ya ait “Hasretinle Yandı Gönlüm” isimli eseri seslendirerek başladı. Müzisyenler usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin Sabahattin Ali’nin şiirinden bestelediği “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirinden bestelediği “Yiğidim Aslanım” isimli eserleri yorumlayarak beğeni topladı. Müzisyenler Ahmet Kaya’yı, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiirinden bestelediği “Acılara Tutunmak” isimli eserini seslendirerek andı. Konserde Anadolu rock müziğinin sevilen isimlerinden Erkin Koray’ın “Arap Saçı” isimli eseri de dinleyiciler ile buluştu. Müzisyenler yayını, halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu özlemi ifade ettiği “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” isimli türküsünü seslendirerek tamamladı.