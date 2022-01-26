Maltepe Belediyesi’nden ‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ projesine destek

Maltepe Belediyesi yarıyıl tatilinde İstanbul Kent Konseyi’nin “İstanbul Çocuklara Soruyor” isimli projesine ev sahipliği yapacak.

‘İstanbul’daki tüm çocuklar Çocuk Meclisi’nin doğal bir üyesidir’ yaklaşımından yola çıkılan projede, 6-14 yaş grubu çocukların İstanbul şehri ile ilgili algılarını, ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve önerilerini sunacakları farklı atölye çalışmaları gerçekleşecek. Çalışmayla çocuklar için daha iyi bir İstanbul’un yol haritası çocuklarla birlikte oluşturulacak.

Çocuklar, İstanbul’u mercek altına alacak

Atölye çalışmalarında çocuklar birer bakım ustası gibi İstanbul’u mercek altına alıp ayrıntılı bir şekilde gözden geçirecek. Çocuklar İstanbul’un sevdikleri ve güzel buldukları özelliklerinin yanı sıra onları rahatsız eden, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri yönlerini de belirleyip kendi çözüm önerilerini oluşturacak.

Katılım için https://paply.org/3vyadresinden çevrim içi ön başvuru yapılabilir. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında 13.00 - 15.00 saatleri arasında stant çalışması uygulanacak. 4 Şubat Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında 25 çocuk ile atölye çalışması gerçekleşecek.