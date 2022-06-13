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Maltepe Belediyesi’nden ‘Color Run Maltepe 7k Koşusu’

Maltepe Belediyesi, 18 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da Orhangazi Şehir Parkı İdealtepe Atletizm Pisti yanında, Türkiye’nin en renkli koşusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL 13.06.2022, 16:11
Maltepe Belediyesi’nden ‘Color Run Maltepe 7k Koşusu’

Maltepe Belediyesi, 18 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da Orhangazi Şehir Parkı İdealtepe Atletizm Pisti yanında, Türkiye’nin en renkli koşusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenleyeceği, Permolit Boya’nın katkı sunacağı, her kilometrede farklı sürprizlerin yaşanacağı “Color Run Maltepe 7K” isimli koşu yıllar sonra bile hatırlanacak renkli bir koşu olacak. 7 kilometrelik koşunun kit dağıtımı saat 08.30’da yapılacak.

Koşu başvuru formuna internet üzerinden ulaşılabilecek.

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