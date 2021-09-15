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Maltepe Belediye Tiyatrosu’na Ukrayna’dan çifte ödül

Maltepe Belediye Tiyatrosu, Ukrayna’nın Kherson şehrinde düzenlenen “23. Melpomena Uluslararası Tiyatro Festivali”nde Stüdyo Sahne’de “En İyi Oyun” ve “En İyi Oyuncu Grubu” ödüllerini kazandı.

İSTANBUL 15.09.2021, 17:20
Maltepe Belediye Tiyatrosu’na Ukrayna’dan çifte ödül

Maltepe Belediye Tiyatrosu, Ukrayna’nın Kherson şehrinde düzenlenen “23. Melpomena Uluslararası Tiyatro Festivali”nde Stüdyo Sahne’de “En İyi Oyun” ve “En İyi Oyuncu Grubu” ödüllerini kazandı.

Festivalde Maltepe Belediye Tiyatrosu, “Memurin Faslı” isimli modernize edilmiş orta oyunuyla sahne aldı. Yazar ve senarist Coşkun Irmak’ın yazdığı müzikli oyunda, günlük yaşam dertleri seyirciyle buluştu. Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara festivalden iki ödülle dönmekten gurur duyduklarını ifade ederek “Festivale Ukrayna’nın farklı şehirlerinden ve 10 ülkeden tiyatro grupları katıldı. Festivalde geleneksel Türk tiyatrosu özelliklerini taşıyan oyunumuzla dikkat çektik. Geleneksel tiyatromuzla bunu başarmak mutluluk verici. 50 oyun arasından en iyi oyuncu grubu ödülünü aldık. Tüm ekibe, tiyatromuzun kurulmasını teşvik ederek verdiği destekten dolayı Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ederiz” dedi.

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