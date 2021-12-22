Maltepe arama-kurtarma ekibini güçlendirdi

AKUT Vakfı ile imzalanan protokol çerçevesinde Maltepe Belediyesi personeli ve 8 kişilik arama-kurtarma ekibi, doğal afetlerle mücadele konusunda eğitime tabi tutuldu. Eğitimle eşzamanlı olarak personel sayısı da 8’den 25’e yükseltildi.

Doğal afetlerle mücadele kapsamında görevlerini sürdüren 8 kişilik Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma birimi yeni takviyelerle gücüne güç kattı. Nasuh Mahruki’nin başkanlığını sürdürdüğü AKUT Vakfı ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç arasında imzalanan protokol çerçevesinde, AKUT Vakfı Eğitim Merkezi’nde öncelikle mevcut personele, daha sonra belediyeden gönüllü olan diğer personellere arama-kurtarma konusunda eğitim verildi. Eğitimde sismik ve akustik dinleme, arama teknikleri, yarı ve tam teknik sedye tahliyesi, olay yeri yönetimi, bina destekleme sistemleri ve ulaşma teknikleri konusunda teorik eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimlerle devam edecek program sonrası personel sayısı 25’e yükseldi. 25 kişilik bu ekip T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından herhangi bir müdahale için göreve çağrılabilecek.