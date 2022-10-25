Maltepe Adalet Meydanı’na kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe’de yaptığı Adalet Meydanı ve Parkı’nın açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Yalı Mahallesi’nde kafe olarak işletilen bölgenin boşaltılmasıyla oluşan alan, Maltepelilerin talebi üzerine meydan ve parka dönüştürüldü. Maltepe Adalet Meydanı projesi çerçevesinde, yakın çevrede bulunan yeşil alanlar ile bütünleşik bir yaklaşımla meydan ve oturma alanı tasarlandı. Proje çerçevesinde insanların vakit geçirebileceği çekim alanları oluşturularak bitki varlığı zenginleştirildi, altyapı ve drenaj sorunları çözüldü ve nihayetinde bölgeye 4 bin 760 metrekarelik bir meydan kazandırıldı.

Meydan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da saat 13.00’da katılacağı bir törenle açılacak.