Malatya’nın yöresel ürünleri Sultangazililerle buluştu

Sultangazi’de düzenlenen Yöresel Ürün Günleri, Malatya Arapgir Üzüm Festivali’yle başladı, vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, Arapgir Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Malatya Yöresel Ürün Günleri ve Arapgir Üzüm Festivali gerçekleştirilen törenle başladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde Arapgir üzümünün yanında kayısı, mor reyhan gibi ürünler stantlarda yerini aldı. Başkan Dursun ve katılımcılar stantları gezerek, ürünleri inceledi. Festivalde vatandaşlar Malatya’ya özgü mor reyhan çayı, kayısı döneri, peynir ve yöresel yemekleri tatma fırsatı da bulurken vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

"Şehirleri tanıtmaya gayret ediyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de yöresel günlerimizin startını veriyoruz. Her sene Sultangazi’de yöresel günleri ve bu etkinlikleri devam ettiriyoruz. Bugün de Malatya’yla Arapgir Üzüm Festivali’yle Sultangazi’de bu yöresel günlerin startını vermiş olduk. Sultangazi’de hemşerilik oldukça yoğun, Anadolu’nun güzel insanlarının buluştuğu, güzel bir coğrafyada, 550 bin insanın yaşadığı bir coğrafyadayız. Memleketlerinden buraya kadar geldiler. Örf ve adetlerinden, gelenek ve göreneklerinden kopmasınlar diye şehirleri tanıtmaya gayret ediyoruz. Bazen gastronomisini tanıtıyoruz bazen kültürünü, turizmini, folklorünü tanıtmaya gayret ediyoruz. Çeşitli konserlerle yine şehirde yaşayanları mutlu etmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

"2 ay boyunca buradayız”

İnsanların sosyalleşmesi için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Dursun “İstiyoruz ki çok şükür pandemi dönemini atlattık. Sosyal hale gelsinler, birbirlerini görmeyenler, uzun süredir birbirleri ile selamlaşmayanlar bugünde bir araya gelsinler. Dostluklarını pekiştirsinler ve bu çerçevede güzel çalışmalar yapıyoruz. Bugün biraz önce ifade ettiğim gibi Malatya’yla başladık. Rize, Trabzon, Sivas, Bitlis, Kastamonu böyle devam edeceğiz. Yaklaşık 2 ay boyunca bu alanda yöresel günlerimiz devam edecek, Sultangazi’de yaşayan herkesi buraya Sultangazi Etkinlik Alanı’na, Atatürk Bulvarı’na davet ediyoruz. Hem yörelerini görsünler, hem de farklı farklı yöreleri görsünler, onları öğrensinler. Onların kültürünün nasıl olduğunu hissetsinler diye bu çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah 2 ay boyunca buradayız” dedi.