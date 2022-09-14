‘Magic Colors 6 Sihirli Renkler’ resim sergisi açıldı

Küratörlüğünü Kasım Adıgüzel’in üstlendiği ve 16 sanatçının karma teknikle yaptığı eserlerden oluşan ‘Magic Colors 6 Sihirli Renkler’ adlı resim sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı. Sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün eylül ayı kültür sanat programı çerçevesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Başkan Danışmanı Erdal Kıskanç ve sanatseverler katıldı. Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Başkan Danışmanı Erdal Kıskanç, açılış töreninin ardından sergide eserleri yer alan sanatçılara teşekkür sertifikası takdim etti.

“Kartal’ın kültür sanat hayatında yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninin ardından küratör Kasım Adıgüzel ve sanatçılar ile bir araya geldi. Sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet eden Başkan Yüksel yaptığı konuşmada, “Kartal’ın kültür sanat hayatında yeni atılımlar gerçekleştirirken, sanatçılarımızı da desteklemeye devam ediyoruz. Sergimizde emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından serginin küratörü Kasım Adıgüzel’e Kartal Belediyesi logolu çini bir tabak hediye eden Başkan Yüksel, etkinliğin devamında Adıgüzel ve sanatçılarla birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. ‘Magic Colors 6 Sihirli Renkler Karma Resim Sergisi, 19 Eylül’e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.