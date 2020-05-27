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Maçka Parkında çemberli sosyal mesafe dönemi

Korona virüs sürecinde normalleşme adımları atılırken park ve bahçelerin tekrar kullanıma açılması için yeni önlemler alındı. Maçka Parkının çimlerine sosyal mesafe ölçülü çemberler çizildi.

Maçka Parkında çemberli sosyal mesafe dönemi

Korona virüs sürecinde normalleşme adımları atılırken park ve bahçelerin tekrar kullanıma açılması için yeni önlemler alındı. Maçka Parkının çimlerine sosyal mesafe ölçülü çemberler çizildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:49
2008 Okunma
Maçka Parkında çemberli sosyal mesafe dönemi

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede yeni bir dönem başladı. Alınan tedbirlerin sonuç vermesi ve vak'a sayılarının azalmasıyla normalleşme sürecine girildi. Ülke genelinde normalleşme adımları atılırken, park ve bahçelerin tekrar kullanıma açılması ve bu alanlarda gezmek, spor yapmak isteyenler için yeni önlemler alındı. İstanbul'un Anadolu yakasında; Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ve Avrupa yakasında; Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarının yeşil alanlarına sosyal mesafe ölçülerine uygun şekilde çemberler çizildi. Bugün, Şişli'de bulunan Maçka parkında bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak parktan faydalanmaları için boyanan çemberli alanları kullandıkları görüldü.

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