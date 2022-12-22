Macera tutkunları, Şile Spor Akademisi doğa yürüyüşlerinde buluşuyor

Şile Belediyesi, her yaştan spor meraklılarına son dönemlerin popüler spor etkinliklerinden olan doğa yürüyüşünü sevdirmeye devam ediyor. 7’den, 70’e her yaştan insanı bu spora özendirerek, yönlendiren Şile Belediyesi, Şile’de yaşayan vatandaşlara ya da ziyaretçi misafirlerine Şile’nin benzersiz doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü, endemik bitkilerini ve zengin florasını tanıtıyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Hedefimiz Şile’de herkesin çok daha sağlıklı yaşamasını sağlamak.”

Şile Belediyesi’ne bağlı Şile Spor Akademisi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri (trekking) etkinlikleri ile ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Belediyesi olarak bizler, vatandaşlarımızın sağlığının ve yaşam kalitelerinin artmasını önemsiyoruz. Şile’mizin benzersiz coğrafyasında bu hafif tempolu, sportif yürüyüş (trekking) faaliyetlerimizi de düzenli olarak sürdürmekteyiz. Gerek Şileli komşularımızın gerekse de Şile’ye dışarıdan gelen değerli misafirlerimizin daha sağlıklı olmaları adına Şile Spor Akademisi bünyesinde düzenlediğimiz bu etkinliğimiz devam edecek. Hedefimiz Şile’de herkesin çok daha sağlıklı yaşamasını sağlamak.” ifadelerine yer verdi.

2 binden fazla katılımcı, 100’den fazla etkinlik

Şile Belediyesi Şile Spor Akademisi tarafından bugüne dek 100’ün üzerinde doğa yürüyüşü etkinliği yapılırken, 12 ay boyunca devam eden yürüyüşlerde 2 binin üzerinde katılımcı doğa yürüyüşü etkinliklerinde bir araya geldi. Katılımcılar yürüyüşlerde bolca oksijen depolayarak Şile’nin eşsiz doğasını keşfediyor. Yürüyüş rotaları üzerinde bulunan eski değirmenler, köprüler, tarihi kalıntılar ve mağaralar ve Şile’nin endemik bitki örtüsü katılımcılar tarafından ilgiyle gözlemleniyor.

Şile Spor Akademisi doğa aktivitelerine katılmak çok kolay

Katılım için Şile Spor Akademisi doğa aktiviteleri katılım formu doldurulması gerekli. Rotalar iniş ve çıkış yüzdelik oranları, zemin durumu, zorluk derecesi, ortalama tamamlama süresi gibi teknik konular içeriyor ve bunlar rotalara göre değişiklik gösteriyor. Şile Spor Akademisi ekibi vatandaşlara profesyonel doğa etkinlikleri deneyimi başta olmak üzere parkur keşfi, duyuru hizmeti, katılım takibi ve servisle ulaşım gibi destekler sağlıyor. Tüm etkinliklerde araçlarda ve liderlerin yanlarında tam donanımlı ilk yardım çantaları ve doğa etkinlikleri için teknik malzemeler bulunuyor. Bol oksijenli, sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu için dileyenler tamamen ücretsiz doğa yürüyüşlerine katılmak için 0534 500 66 19’dan kayıt yaptırabilir.