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Kutuplardan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Tuzlalı kız öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nden ayağının buzuyla dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı’na katıldı. Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutup araştırmaları ve iklim değişikliğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Özsoy,” Aslında iklim değişikliği kutuplarda daha çok etkilerini gösteriyor. Bu etkileri gören kutupların yansımalarını biz artık arka bahçemizde görüyoruz” dedi.

İSTANBUL 11.02.2022, 16:00
Kutuplardan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Tuzlalı kız öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nden ayağının buzuyla dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı’na katıldı. Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutup araştırmaları ve iklim değişikliğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Özsoy,” Aslında iklim değişikliği kutuplarda daha çok etkilerini gösteriyor. Bu etkileri gören kutupların yansımalarını biz artık arka bahçemizde görüyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne özel program düzenledi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte 500’e yakın kız öğrenci katıldı. Düzenlenen programda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sondan Durukanoğlu Feyiz, bilim üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nden dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutuplarda yapılan araştırmalar ve iklim değişikliği üzerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özsoy,” İklim değişikliği artık dünyanın bir vazgeçilmezidir. İklim değişikliğini kutuplar yaşıyor. Yaşayan kutuplar, etkilerini dünyaya yansıtıyor. Haliyle, kutuplarda hem deniz buzullarının hem de karasal buzulların yansımalarını biz dünyada görüyoruz. Dünyada, Türkiye’de ve arka bahçemizde görüyoruz. Ekstrem hava koşulları, dolu, sel felaketleri, iklim değişikliğinin yangınları başlatma gibi bir etkisi yok ama aşırı kuraklık, yangın, mevsimlerin uzamasına neden oldu. Hortum felaketleri gibi bizim iç denizimizde çıkan felaketlerde bunun bir eseri. Aslında iklim değişikliği kutuplarda daha çok etkilerini gösteriyor. Bu etkileri gören kutupların yansımalarını biz artık arka bahçemizde görüyoruz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim bayrağını Antartika’ya taşımak bizler için büyük gurur”

Antarktika’da ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran araştırma ekibinin liderliğini üstlenerek yürüttüğü çalışmalar hakkında da sunumlar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Burcu Özsoy,” Bugün 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları günü. Tuzla Belediyemizin organize ettiği etkinlikte bir aradayız. Çok kıymetli öğrencilerimiz buraya geldiler. Bugün burada kutuplar ve bilim bilgisini aktardım. Normalde kutuplarda icra ettiğimiz seferler esnasında çok meşakkatli bir süreci yönetiyoruz. Bir kadın olarak ve sefer lideri olarak normalde bu kadar uzak noktadaki seferin zorlukları ile tabi ki karşılaşabiliyoruz. Cinsiyet ayrımı olmasa bile kadın olsa, erkek olsa zor bir ortamda bilimsel araştırmalar icra ediyorsunuz. Benim için de gerçekten zor. Ama bunun stratejilerini koymak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim bayrağını Antarktika’ya taşımak bizler için büyük gurur. Bugün de genç öğrencilerimizle bir araya gelerek bu bilimsel çalışmalardan bahsettim. Şunu görüyorum ki gençlerimiz, genç kızlarımız bilime çok hevesli. Bizim ayak izlerimizi muhakkak takip edecekler. Çok daha fazlası ile hep beraber bu bilim yolunu beraber kat etmek istiyoruz. Bilim insanların ulaşabilir olduğunu göstermek benim için çok önemli” dedi.

“Kadın bilim insanlarının erkekler kadar insanlığa katkı sağlayabileceğini biliyoruz”

Program sonrasında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bugün, Bilimde Kız Çocukları Günü’nü güzel bir programla değerlendirmiş olduk. Aslında bilim gibi çok evrensel bir konuda kadınların erkeklerin hiç ayrım yapmadan herkesin var olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tarihteki dezavantajlı durumu artık avantaja çevirecek olan kadınlarımızın da bilim insanı olabileceğini, kadınlarımızın bu konuda daha çok tarihteki olumsuz havayı asla bir daha yaşatmadan erkekler kadar gözlem yapabileceğini, çözümler üretebileceğini, bilimsel bilgi ile insanlığa katkı sağlayabileceğini biliyoruz. Bugünün vasıtası ile iki tane çok kıymetli hocamızı burada ağırladık” dedi.

“Seminer sonrası yaptığımız etkileşimler ile amacıma ulaştım”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise,” Öncelikle sevgili Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Dünya güzeli insanlar ile bir araya getirdiği için. Seminer sonrası yaptığımız etkileşimler ile sanırım amacıma ulaştım. Her bir katılımcıya umut serptiğimi düşünüyorum. Adım gibi biliyorum içlerinde benim kadar iyi, benden kat kat iyi bilim kadınları çıkacaktır” dedi.

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