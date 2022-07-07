Kurban pazarlarında sıkı denetim

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Maltepe’deki kurban pazarlarında denetimler aralıksız sürüyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Başıbüyük Mahallesi ve Zümrütevler Mahallesi’nde tayin edilen kurban pazarlarında toplum sağlığı için denetimler sıkılaştırıldı.

Veteriner hekim eşliğinde denetim

Maltepe Belediyesi ekipleri, hayvanların kurbanlık olarak değerlendirmeleri için, sağlıklı ve besili olmasına dikkat edildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden denetime katılan Veteriner hekim, satış ve kesim alanları ile hayvanların sağlık durumları hakkında genel incelemesini tamamladı. Kurban pazarı yetkilisi tarafından, veteriner ve zabıta görevlilerine kesim alanlarında kurulan raylı sistemle kurbanlıkların sahiplerine hijyenik koşullarda kesilip, paketlenerek teslim edileceği bilgisi uygulamalı olarak anlatıldı.

Belirlenen alanların dışında kesim yapılmamalı

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık satış yerlerindeki hareketlilik devam ediyor. Zabıta ekiplerinin denetim esnasında yaptığı açıklamada ‘‘ Maltepe Kaymakamlığı tarafından belirlenen 17 kesim alanı bulunmaktadır. Kesim alanı olarak belirlenen adreslerin dışında kurbanlık kesiminin yapılmaması için vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz’’ denildi.