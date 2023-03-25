Küçükçekmeceli 50 yetişkin, hayatlarında ilk kez tiyatro izledi

Küçükçekmece Belediyesi, başrollerini Ediz Hun ve Selma Güneri’nin paylaştığı “Muhteşem İkili” adlı oyunla daha önce hiç tiyatro izlememiş Küçükçekmeceli 50 yetişkini tiyatro ile buluşturdu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen ve Yeşilçam’ın iki efsanevi ismini ilk kez tiyatro sahnesinde buluşturan oyunu izleme fırsatı bulan vatandaşlar, oyunun sonunda ilk tiyatrolarını izlemenin verdiği sevinçle salondan ayrıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, başrollerini Ediz Hun ve Selma Güneri’nin paylaştığı “Muhteşem İkili” adlı oyunla daha önce hiç tiyatro izlememiş Küçükçekmeceli 50 yetişkini tiyatro ile buluşturdu.

“Oyuncuları canlı canlı görme fırsatı bulduk”

Küçükçekmece Belediyesi Mehmet Akif Bilgi Evi’nin düzenlediği etkinlikle hayatında ilk kez tiyatro izleyen Tülin Aydın, ‘’Televizyonda izlediğimizden farklı olarak burada oyuncuları canlı canlı görme, izleme fırsatı yakaladık. Herkesin tiyatro izlemesini tavsiye ediyorum. Emeği geçen Mehmet Akif Bilgi Evi’ne ve Küçükçekmece Belediyesi’ne bize bu deneyimi yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra her vakit bulduğumda tiyatro izlemeye geleceğim’’ dedi.

“Çok keyifli ve heyecan vericiydi”

Mehmet Akif Bilgi Evi velilerinden Dilek Özdemir ise ‘’İlk kez bir tiyatroya geldim, hem ilk olması hem de Yeşilçam’ın birbirinden değerli oyuncularının bir arada olması çok keyifli ve heyecan vericiydi. Biz ev hanımlarının bu tarz etkinliklere ulaşması genelde zor oluyor ancak biz Bilgi Evi aracılığıyla haberdar olduk. Tiyatro izlemek harikaymış bundan sonra belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikleri takip edeceğim’’ dedi.

Erhan Erin Güneş “Hiç tiyatro izlememiş velilere ulaştık”

Küçükçekmece Belediyesi Mehmet Akif Bilgi Evi Yöneticisi Erhan Erin Güneş, “Mehmet Akif Bilgi Evi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, hiç tiyatro izlememiş velilerine ulaştık. Bu sayede velilerimiz ilk kez tiyatro izlediler ve çok beğendiler” diye konuştu.

Atilla Şendil’in yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi oyunu Muhteşem İkili izleyicilerden tam not alırken, oyun sonunda Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Abdullah Kaya sanatçılara çiçek takdim etti.