Küçükçekmece’de ‘trafikte çocuk güvenliği’ seferberliği

Küçükçekmece Belediyesi

yılda 25 bin çocuğa ulaşmak hedefiyle ‘Trafikte Çocuk Güvenliği’ sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Küçükçekmece Belediyesi ve Doğuş Otomotiv Trafik Hayattır Platformu işbirliğiyle yılda 25 bin çocuğa ulaşmak hedefiyle ‘Trafikte Çocuk Güvenliği’ sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Doğuş Otomotiv temsilcileri Küçükçekmece Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda trafik eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediğini ifade eden Başkan Çebi, Küçükçekmeceli çocukların trafik bilinciyle yetiştiğine dikkat çekerek, eğitim materyali destekleri ile işbirlikleri için Doğuş Otomotiv ve Trafik Hayattır platformu ekibine teşekkür etti.

Çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanmasını hedefleyen proje çerçevesinde Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda “Bilinçli Çocuklar Trafiğe, Geleceğimiz Güvende” sloganıyla binlerce öğrenciye hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek. Doğuş Otomotiv Trafik Hayattır Platformu eğitim müfredatı desteği Küçükçekmece Belediyesi Trafik Eğitim Parkı yetkililerine, ünlü sürüş eğitmeni Ahmet Özgün tarafından eğitici eğitim desteği sundu. Proje çerçevesinde ayrıca Küçükçekmece Belediyesi’ne öğrencilere dağıtılmak üzere toplamda 27 bin adet trafik eğitim materyali, eğitim araç bakımları desteği ile iç ve dış mekan görsel tasarım desteği verildi.

Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler başladı

Trafik Hayattır Platformunun eğitim müfredatı ve eğitim materyalleriyle destek vereceği projede Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı içerisinde yer alan sınıflarda farklı yaş grubundaki öğrencilere yönelik eğitimler başladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Ebru Kantoğlu ile Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Güdül Küçükçekmece’deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimlerine devam eden öğrencileri ziyaret etti. Başkan Çebi, desteklerinden dolayı Doğuş Otomotiv yetkililerine teşekkür ederek, plaket takdim etti.