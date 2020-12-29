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Küçükçekmece’de saha çözüm ekibi iş başında

Küçükçekmece Belediyesi Pandemi koşullarında Küçükçekmecelilerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve en kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla “Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor” projesiyle 16 kişilik saha ekibi oluşturdu. Saha ekibi, Ekim ayından bu yana 7 bin 592’si hane, 3 bin 518’i de iş yeri olmak üzere toplam 11 bin 110 ziyaret gerçekleştirdi.

İSTANBUL 29.12.2020, 11:43
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Küçükçekmece’de saha çözüm ekibi iş başında

Küçükçekmece Belediyesi Pandemi koşullarında Küçükçekmecelilerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve en kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla “Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor” projesiyle 16 kişilik saha ekibi oluşturdu. Saha ekibi, Ekim ayından bu yana 7 bin 592’si hane, 3 bin 518’i de iş yeri olmak üzere toplam 11 bin 110 ziyaret gerçekleştirdi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren saha ekibinin, Küçükçekmeceliler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Pandemi günlerinde Küçükçekmeceliler çözümsüz kalmasın, kendilerini yalnız hissetmesinler diye var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun, talep ve beklentilerini birebir dinleyebilmek, sorunları yerinde tespit etmek çok mühim. Bu çalışma bize bir yandan kendi eksikliklerimizi görme, diğer yandan da vatandaşlarımızdan gelen önerileri değerlendirme şansı veriyor. Önümüzdeki günlerde bize ulaşan önerileri de değerlendirerek ilçemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir yeni çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

16 kişilik ekip sahada, vatandaşın hizmetinde

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde oluşturulan saha ekibi, kapı kapı dolaşarak belediye hizmetleriyle ilgili bilgi veriyor. Küçükçekmeceli çocukların EBA’ya ulaşma olanaklarını, sosyal yardım ihtiyaçlarını tespit ederek sorunların çözümünü hızlandırıyorlar. Saha ekibi ayrıca, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet ya da memnuniyetsizliğini de tespit ederken, mahalledeki derneklerle, spor kulüpleriyle, cami ve cemevi yöneticileriyle, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarıyla görüşerek, onların da sorunlarını ve çözüm önerilerini de dinliyorlar.

Tespit edilen sorunlar ilgili müdürlüklere iletiliyor ve hızlı çözüm için çalışmalara başlanıyor. Katılımcı ve sosyal belediyecilik perspektifi ile gerek saha ekibi, gerek çözüm merkezi gerekse sosyal medya ile vatandaşların sorunlarını 7/24 dinleyen ve takip eden Küçükçekmece Belediyesi mutlu bir Küçükçekmece için var gücüyle çalışıyor.

Kemal Başkan esnaf ile Zoom’da bir araya geldi

Saha ekibinin esnaf ziyareti sırasında sorunlarını dinlediği esnaflar ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi Zoom’da bir araya geldi. Pandemi sebebi ile esnaf ve yurttaşlar ile bir araya gelemeyen Başkan Çebi, yaptığı Zoom görüşmesi sırasında şunları söyledi:

“Benim en çok sevdiğim iştir bu. Sokakta gezmek, esnafla sohbet etmek, onun bir sorunu varsa dinlemek, önerilerini almak.”

Saha ekiplerinin çalışmasından memnun kaldığını ifade eden İnönü Mahallesi’nde pide salonu bulunan Hamit Talay, “Saha ekibinin bizim sorunlarımızı sorması çok güzel. Taleplerimizi dinlemesi, size geri dönüş yapması bile çok güzel” diyerek saha ekibinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Zoom’da yaptığı görüşme sırasında pandemi biter bitmez çay ve kahve içmeye geleceğinin sözünü verdi.
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