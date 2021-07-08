Küçükçekmece’de öğrencilere ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti

Küçükçekmece Belediyesi, pandemi sebebiyle sıra dışı bir eğitim ve sınav süreci geçiren öğrencilere, Liselere Giriş Sınavı ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. İlçedeki 9 ayrı noktada alanında uzman rehber öğretmenlerle gerçekleşen danışmanlık hizmeti, 14 Temmuz’a dek Küçükçekmece’de devam edecek.

14 Temmuz’a kadar devam edecek, başvurular online yapılıyor

Liselere girişte tercih yapmak isteyen öğrenciler, Armoni Park, Arena park, RAM(Rehberlik Araştırma Merkezi), Cennet Bilgi Evi, Halkalı Bilgi Evi, Sefaköy Bilgi Evi, Kanarya Bilgi Evi, İkitelli Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi’nde 11.00-19.00 saatleri arasında danışmanlarla bir araya geliyor.

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen Danışmanlık Hizmeti, öğrencilerden de büyük ilgi görüyor. Pandemi koşullarına uygun verilen danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, https://kucukcekmece.istanbul/lgstercih/ adresinden online randevu almaları gerekiyor. Danışmanlık hizmetinden öğrencilerin yanı sıra ebeveynler de yararlanabilir.

Öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalı

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapması gerektiğini ifade eden Rehber Öğretmen Zekiye Öztekin Korkmaz, “Öğrenciler ilk önce ilgi ve yeteneklerine göre hangi okul türünün onlar için uygun olduğunu anlamalılar. Gözü kapalı salt Anadolu Lisesi tercihi yapan öğrencilerde genellikle okul sürecinde sıkıntılar yaşıyoruz. İstediğiniz mesleğe Anadolu Meslek Lisesi’nden ulaşabiliyorken, Anadolu Lisesi tercih edildiğinde üniversite sınavında başarılı olamayabiliyorlar. Bu kez öğrencinin elinde hiçbir imkan kalmıyor. Biz burada ilk önce öğrencilere kendileri hakkında konuşarak farkındalık sağlamaya çalışıyoruz” diyerek tavsiyelerde bulundu.

“Tüm sorularıma cevap aldım”

Danışmanlık hizmetinden yararlanan Gökçe Ak, rehber öğretmenlerle yaptığı görüşmenin son derece faydalı olduğunu ifade ederek, “Tüm sorularıma cevap aldım. Çok verimli bir görüşmeydi. Tekrar öğretmenlerimizle bir araya geleceğiz. Bize bu hizmeti ücretsiz sağlayan Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Kızının lise tercihi ile ilgili olarak Rehber öğretmenlerle görüşen Yıldız Geçer ise “Belediyenin böyle bir hizmet vermesi hem ücretsiz hem güvenilir olması açısından çok faydalı. Sonuçta bazı kimlik bilgilerimizi danışmanlarla paylaşmak zorunda kalıyoruz. Çok yardımcı oluyorlar. Küçükçekmece Belediyesi’ne bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.