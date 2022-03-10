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Küçükçekmece’de karla mücadele çalışmaları

İstanbul için turuncu alarm verilmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi, bölgede beklenen kar yağışı için önlemlerini aldı. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri karla mücadele planlaması kapsamında 7/24 görev yapacak. Karla mücadele koordinasyon ekibi tarafından 10 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte bin 489 personel, 329 araç ve ekipmanlar sahada olacak. İlçedeki ana arter yollar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile planlanarak takip edilecek.

İSTANBUL 10.03.2022, 11:35
Küçükçekmece’de karla mücadele çalışmaları

İstanbul için turuncu alarm verilmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi, bölgede beklenen kar yağışı için önlemlerini aldı. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri karla mücadele planlaması kapsamında 7/24 görev yapacak. Karla mücadele koordinasyon ekibi tarafından 10 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte bin 489 personel, 329 araç ve ekipmanlar sahada olacak. İlçedeki ana arter yollar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile planlanarak takip edilecek.

"Ekiplerimiz 7/24 mesai yapacak"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: “Meteorolojiden aldığımız uyarılar sonucunda Küçükçekmece’de AKOM’la işbirliği içerisinde hazırlıklarımızı tamamladık. Şiddetli kar yağışına karşı tüm birimlerimizle hazırız. Kar yağışı boyunca hiçbir vatandaşımızın ve sokaktaki can dostlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz özveriyle 7/24 mesai yapacak. Tüm vatandaşlarımızdan yapılan uyarıları dikkate almalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların trafiğe çıkmamalarını rica ediyor ve tüm Küçükçekmecelilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız bir kriz durumunda Küçükçekmece Belediyesi’ni arayabilir ya da sosyal medyadan bize ulaşabilirler” diye konuştu.

329 araçla karla mücadele yürütülecek

Belediye ekipleri karla mücadele kapsamında, 31 JCB, 25 küreme ve tuzlama aracı, 37 açık kasa araç (elle tuzlama aracı), 45 yaşanabilecek su taşkınları için özel donanımlı ekipman, 4 greyder, 10 kamyon ve 6 sepetli aracın da yer aldığı toplam 329 araçla sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 3 bin ton tuz ise hazır bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevinin kazanları yoğun kar yağışının beklendiği bu günlerde kaynamaya devam edecek. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çorba, çay, ayran ve pilav ikramında bulunacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, olabilecek kar yağışı veya fırtına sonrası yollara, araçların üstüne yıkılma ihtimali bulunan ağaçların kaldırılması için sahada hazır bulunuyor. Yaşanabilecek bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar 444 4360 nolu telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabilirler.

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