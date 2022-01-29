İstanbul Küçükçekmece’de ‘Gençlik Festivali’ coşkusu yaşandı. Festivale İstanbul’un dört bir yanından binlerce genç büyük ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi sömestr tatilinde düzenlediği ‘Gençlik Festivali’nde birbirinden ünlü sanatçıları gençlerle buluşturdu. Festivalde Ceza, Tepki, Tuğkan, Vera, Sufle ve Melike Şahin gibi sevilen sanatçılar ve popüler gruplar sahne alırken, 3 gün boyunca devam eden konserler renkli görüntülere sahne oldu. Festivale İstanbul’un dört bir yanından binlerce genç büyük ilgi gösterdi.

Performanslarıyla gönülleri fethettiler

Festivalin ilk gününde Küçükçekmece’de yetişen rap müzik sanatçıları Hazel ve Tepki sahnede yerini aldı. İlerleyen saatlerde ise rap müziğin önde gelen isimlerinden Ceza, yoğun alkış eşliğinde sahneye çıktı ve sevilen şarkılarıyla gençlere coşkulu dakikalar yaşattı. Gençlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği Ceza, sahnedeki performansı ve şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Festivalin ikinci gününde ise Dengi Dengine, Vera, Sufle ve Melike Şahin gibi son zamanlarda en çok dinlenenler arasına giren Türkçe Pop ve rock müziğin sevilen şarkıcıları sahne aldı. Festivalin kapanışını Şerbet, Rody Dünyada, Kendimden Hallice ve Tuğkan gibi popüler müzik grupları yaptı. Gençlerin eğlenceli bir sömestr tatili geçirmesi ve stres atabilmeleri için düzenlenen festival Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu kontrolleri yapılarak gerçekleştirildi.