Küçükçekmece’de "Gençlik Festivali" başlıyor

Küçükçekmece’de gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik edeceği ve müziğe doyacakları ‘Gençlik Festivali’ başlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festivalde, gençler; ‘Ceza, Tepki, Tuğkan, Vera, Sufle, Melike Şahin’ gibi ünlü isimler ve popüler müzik gruplarının konser performanslarıyla Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 3 gün boyunca doyasıya eğlenecek. 25-26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, toplamda 11 konser düzenlenecek. Etkinliklere girişler, HES kodu ile yapılacak.

"Gençlerimizi müziğin çatısı altında buluşturuyoruz"

Tüm İstanbulluları Gençlik Festivali’ne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: “Pandeminin gölgesinde yaşadığımız şu günleri bir nebze olsun renklendirmek ve gençlerimizi ara tatilde motive etmek için müziğin çatısı altında buluşuyor, Gençlik Festivali düzenliyoruz. Müziğin şifacı gücüne inanıyor, bu festivalin gençlerimize iyi geleceğini düşünüyorum. Elbette festival girişi için tüm önlemlerimizi aldık. Gençlerimizin de gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphem yok. Tüm katılımcılara iyi eğlenceler diliyor, müzikseverleri festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.

Festival Programı:

25 Ocak Salı

17.00 kapı açılış

18.30-19.00 Şerbet

19.15- 19.45 Rody Dünyada

20.00-21.00 Kendimden Hallice

21.30-23.00 Tuğkan

26 Ocak Çarşamba

17.00 kapı açılış

19.00 - 19.45 Hazel

20.00- 21.00 Tepki

21.30-23.00 Ceza

27 Ocak Perşembe

17.00 kapı açılış

18.30-19.00 Dengi dengine

19.15- 19.45 Vera

20.00- 21.00 Sufle

21.30 - 23.00 Melike Şahin