Küçükçekmece’de atık yağlar geri kazandırılıyor

Daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için çevre koruma hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, doğaya sayısız hasar veren kirlilik kaynaklarından bitkisel atık yağları, evlerden toplayarak geri kazanımını sağlıyor.

Çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için faaliyetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 5 litre ve üzerindeki atık yağları gelen talepler üzerine vatandaşların evlerinden alarak, biyodizel üretim tesislerine götürüyor. Toplanan atık yağlar biyodizel üretiminde kullanılarak geri kazandırılıyor.

Atık yağların zararları saymakla bitmiyor

Bitkisel atık yağlar, lavaboya döküldüğünde yer altı sularını kirleterek denizlere, göllere ulaşarak balıkların, kuşların ve diğer canlı varlıkların ölümüne sebep oluyor. Zararları saymakla bitmeyen kullanılmış yağlar, lavaboya döküldüğü zaman kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden oluyor.

5 litre ve üzerindeki yağlar için talep oluşturabilirsiniz

Atık yağları geri dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen Küçükçekmeceliler, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları Küçükçekmece Belediyesi’nin çağrı merkezini arayarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne verdikleri açık adresle kayıt oluşturabilirler.