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Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi

Küçükçekmece’de zabıta ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, korona virüs uymayan işletmeleri uyardı.

İSTANBUL 19.04.2021, 12:43
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Küçükçekmece zabıtasından pastane ve fırın denetimi

Küçükçekmece’de zabıta ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, korona virüs uymayan işletmeleri uyardı.

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetleyerek, esnafı da İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan ayı Covid-19 tedbirleri genelgesi hakkında bilgilendirdi.

Denetimler aralıksız sürüyor

İstanbul’da vaka sayılarının artmasının ardından tedbirlerini sıkılaştıran Küçükçekmece Belediyesi, toplumun salgından etkilenmemesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini denetleyerek, Covid -19 tedbirlerine uymayan işletmeleri uyardı. İftar saati öncesinde yaşanan pide kuyruklarının oluşmaması için fırınlara gerekli uyarıyı yapan zabıta ekipleri, hijyen ve gramaj kontrolü de yaptı.

Ekipler tarafından, satış sırasında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanırken, yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı.
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