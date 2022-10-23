Küçükçekmece istinat duvarı çöktü, Başkan Çebi alanı inceledi

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan inşaatın istinat duvarında çökme yaşandı. Çökme yaşanan alana gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yetkililerden bilgi alarak çalışmaları denetledi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan inşaat alanının üniversite kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle üniversitede bulunan öğrenciler tahliye edildi. Gürültüyü duyan civardaki vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelerek incelemede bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bir vatandaşın endişesini dinleyip yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek sakinleştirdi.

Çökme sonrasında üniversitede eğitime ara verilmesini planladıklarını belirten Başkan Çebi, “Konuyu incelemeye çalışıyoruz. Şuan çok ciddi bir şey görünmüyor. Teknik arkadaşlardan almış olduğum bilgiye göre. Karşı tarafta konutlar var. Orada hiçbir sorun yok. Orta kısımda bir kayma mevcut onun tedbirini almaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi toprak dolgu yaparak destek verilmeye çalışıyor. Onun dışında geri kalan kısmı yarın. Bize göre iyi bir tarafı okul ve okulun boş olması” dedi.