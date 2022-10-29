Küçükçekmece Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen yürüyüş programı ve ardından gerçekleşen Pinhani konseriyle kutladı. Konsere katılan yaklaşık 10 bin kişi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, düzenlenen yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen Pinhani konseriyle kutladı. Küçükçekmece Belediye binasından başlayan ve yüzlerce Küçükçekmeceli ile birlikte Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin de katıldığı yürüyüş, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ne kadar devam etti. Etkinlikler, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde halk oyunları ekibinin yaptığı kısa gösteri sonrasında düzenlenen Pinhani konseriyle sürdü. Konsere katılan yaklaşık 10 bin kişi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

“100. yıla hazırlık yapıyoruz”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi etkinlikte yaptığı açıklamada “Bundan 99 yıl önce tam bağımsızlık için yola çıkmış olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşları ülkeyi tam bağımsız yapmak için, Cumhuriyeti kurmak için yola çıktılar. Ruhları şad olsun kendilerine minnettarız. Cumhuriyet bize özgürlük, bağımsızlık ve eşitlik veriyor. 99 yıl yaşattık, bundan sonra da dünya döndükçe yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu akşam da bir yürüyüş yapacağız ve bir konser ile sonlandıracağız. 2 gündür Cumhuriyetle ilgili etkinlikler yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamamıza bir kaldı bunu kutlamaya çalışıyoruz ve 100. yıla hazırlık yapıyoruz” dedi.