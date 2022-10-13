Küçükçekmece Belediyesi, 88. doğum yıl dönümünde Oğuz Atay’ı anıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Türk edebiyatının usta kalemi Oğuz Atay’ın doğumunun 88. yıl dönümü anısına imzalı, ilk baskı dört önemli eserini ‘İmzalı ve Birinci Baskı Kitaplar Müzesi’nde kitapseverlerle buluşturdu.

Oğuz Atay’ın İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde Doçent Öğretim Üyesi olduğu zamanda kaleme aldığı, mesleki bir tez olma özelliğine sahip, pek bilinmeyen ilk eseri Topoğrafya Alper Çeker arşivinden kitapseverlere sunuldu. Müzede, usta yazarın Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar ve Bir Bilim Adamının Romanı kitaplarının ilk baskıları da, Atay’ın doğum günü olan 12 Ekim’den itibaren ziyarete açıldı. Daha önce geçici sergileme alanında Sabahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın imzalı ilk baskı kitaplarına ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilk ‘İmzalı ve Birinci Baskı Kitaplar Müzesi’nin bu ayki konuğu Türk edebiyatının sevilen ismi Oğuz Atay oldu. 43 yıllık yaşamında Türk edebiyatına damga vuran çok sayıda eser bırakan usta ismin doğum yıl dönümü anısına sergilenen 4 eseri, 3 ay boyunca ziyarete açık kalacak.

Türkiye’nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 adet kitap yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen İmzalı Müze, Pazartesi günleri hariç saat 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Güney Özkılınç’tan edebiyatseverlere davet

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, tüm edebiyatseverleri İmzalı Kitaplar Müzesi’ne davet ederek, “Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden olan Oğuz Atay’ı doğum gününde saygıyla anarken, Türk edebiyatına damga vuran, başyapıt diyebileceğimiz eserlerine ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kıymetli sergi, değerli Araştırmacı ve Koleksiyoner Alper Çeker’in arşivinden alınarak oluşturuldu. Kendisine şahsım ve Belediye Başkanımız Kemal Çebi adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.