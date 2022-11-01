Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye Altın Karınca’da anlamlı ödül

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Altın Karınca’da Yerel Kalkınma alanında ödüle layık görüldü. Projelerinin kadınların sosyal hayata katılmasını amaçladığını söyleyen Çebi, “Proje ile ilgili ödül kazandık. Demek ki doğru yoldayız” dedi.

İyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, özel ve anlamlı bir ödüle layık görüldü. Kadının sosyal hayata girmesini ve ekonomiye katkı sağlamasını amaçlayan ’Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ projesi, Yerel Kalkınma alanında ödül aldı. Başkan Çebi, bu projenin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ve ödül almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çebi, aldıkları ödülün doğru yolda ilerlediklerini gösterdiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Kadının sosyal hayata katılması açısından bizi heyecanlandıran bir projeydi”

Proje hakkında konuşan Başkan Çebi, “Proje, etkin kadın projesi. Kadınlarımızı üretime katmak, kadınlarımızı ekonomiye katmak ve aynı zamanda ailelerine belirli bir gelir elde edebilmesi ama esas amacımız kadının üretimin içerisinde olabilmesiydi. Bu projeyle yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. 8 ay gibi bir zamanda eğitim verdik. İçlerinden seçtiğimiz 31 kişi ile de çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir yerleri var. Burada hem ailelerine katkı sunuyorlar hem de ekonomiye katkı sunuyorlar. Aynı zamanda çok daha fazla geliştiriliyor. İnternet üzerinden satışla ilgili bir çalışma da yapılıyor. Dolayısıyla bizi mutlu eden bir proje. Kadına yönelik olduğu için ve kadının üretime katılması, sosyal hayata katılması açısından bizi heyecanlandıran bir projeydi. Tamamladık, devam ediyor, şimdi de onunla ilgili bir ödül kazandık. Demek ki doğru yoldayız” dedi.