Küba Büyük Elçiliği’nden SANKON ’A ziyaret

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği heyeti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamlari Konfederasyonu SANKON Genel Merkezini ziyaret etti.

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükeliği heyeti, SANKON’a konuk oldu. Büyükelçi Luis Alberto Amoros Nunez, beraberindeki diplomatları ile yaptığı ziyarette Türkiye ile Küba arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değindi. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Nunez, “Türkiye ile Küba arasındaki ekonomik ticari ithalât ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya devam edeceğiz” dedi

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “Yönetim kurulu olarak Türkiye ile Küba arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla, Küba Devleti Ankara Büyükelçiliği ile yaptığımız işbirliğine büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.