banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
'Covid-19 insan cildinde 9 saat yaşıyor'
'Covid-19 insan cildinde 9 saat yaşıyor'

Koronavirüs’ü yenen Avcılar Belediyesi çalışanlarından anlamlı bağış

AVCILAR BELEDİYESİ’NDE KORONA VİRÜSÜ YENEREK SAĞLIĞINA KAVUŞAN İŞÇİLER İMMÜN PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNDU. DUYARLI ÇALIŞANLAR, AVCILAR HALKINI DA “İMMUN PLAZMA BAĞIŞI” YAPMAYA DAVET ETTİ.

İSTANBUL 19.10.2020, 15:39
1
Koronavirüs’ü yenen Avcılar Belediyesi çalışanlarından anlamlı bağış

Avcılar Belediyesi’nde korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan işçiler immün plazma bağışında bulundu. Duyarlı çalışanlar, Avcılar halkını da “İmmun Plazma Bağışı” yapmaya davet etti.

Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış ve yatan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemi olan İmmün plazma tedavisine destek gün geçtikçe büyüyor. Salgınla mücadele sürecinde önemi bir rol oynayan plazma bağışına bir destek de Avcılar Belediyesi çalışanlarından geldi.

Covid-19 hastalığı geçirmiş, kan plazma verme şartlarına uygun belediye çalışanları kritik durumda olan hastalara umut oldu. Belediye çalışanları plazma bağışına desteklerine devam edecek.

Belediye çalışanlarına teşekkür eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Tüm Dünya ile birlikte dayanışmanın çok kıymetli olduğu zor zamanlardan geçiyoruz. Avcılar halkı bu sürecin başından beri hep kendine yakışanı yapmış, her zaman dayanışma ve paylaşımdan yana durmuştur. Kıymetli çalışma arkadaşlarım da aynı anlayış ve bir can kurtarabileceği bilinciyle duyarlı davranarak plazma bağışında bulunmuşlardır. Farkındalığı yüksek 4 değerli arkadaşımla birlikte güzel insanlar kentimizin sakinlerine de bir insanın hayata tutunmak için son çaresi olabileceğinizi unutmayın ve siz de plazma bağışında bulunun diyoruz. Avcılar Belediyesi olarak kan plazma bağışını teşvik ediyoruz ve bu süreçte her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:25
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Bandırmaspor 5 5
13. Akhisar Bld.Spor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3