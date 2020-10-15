Kitapseverlere Kapadokya gezisi hediyesi
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN, EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ “OKUMAK GÜZELDİR” YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN KİTAPSEVERLERE VERDİĞİ KAPADOKYA TURU SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği “Okumak Güzeldir” yarışmasında dereceye giren kitapseverlere verdiği Kapadokya turu sözünü yerine getirdi.
Başkan Deniz Köken, Haziran ayında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada ilk 20’ye giren vatandaşlara Kapadokya Turu sözü vermişti.
3 Gece 4 Gün Kapadokya Gezisi
Yarışmada dereceye giren 20 kitapsever, 3 gece 4 gün süren Kapadokya gezisini tamamladı. Tura katılan yarışmacılar, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en özel yerlerinden biri olan Kapadokya’da dopdolu bir tur programı yaşadı.
Unutamayacakları bir Kapadokya turu deneyimi yaşayan yarışmacılar, üç gece dört gün süren gezi sırasında Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Nar Krater Gölü, Belisırma Köyü, Selime Manastırı, Yaprakhisar Panorama, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Avanos Çanak Çömlek Atölyesi, Paşabağ Peri Bacaları, Dervent Hayal Vadisi, Ürgüp Üç Güzeller gibi bir çok yeri gezme fırsatı buldu.
Ayrıca Kapadokya’nın en popüler aktivitelerinden biri olan sıcak hava balonlarının kalkış yaptığı alanda Kapadokya’nın muhteşem manzarasında eşsiz gün doğumunu izleyen katılımcılar, Mustafa Paşa Köyü’nü ve Asmalı Konak’ı da ziyaret etti.
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|Yatsı
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|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2