Kitap kurtlarının tercihi Başakşehir Millet Kıraathanesi

Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Başakşehir Millet Kıraathanesi, Başakşehir’de büyük bir okuma seferberliğinin öncüsü oldu. Başakşehirli okurların, Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesinden aldığı ödünç kitap sayısı 90 bini geçti.

Başakşehir Millet Kıraathanesi, açıldığı günden bu yana hem kitap kurtlarının hem de tadına doyulmaz sohbetlerin üssü oldu. Kıraathanenin kütüphane olarak hizmet veren bölümüne 17 ayda 28 bin 677 kişi üye oldu. Çoğunluğu aktif olan bu üyeler, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin geniş arşivinden sık sık yararlandı.

Okurların tercihi roman ve edebiyat türleri

14 Mart 2019’da hizmete giren kıraathaneden okurlar bugüne kadar 90 bin kitap ödünç aldı. Üyeler romandan edebiyata, tarihten teknolojiye kadar 82 farklı katalogda yer alan eserlerden yararlandı. Farklı yaş gruplarından üyeler en çok roman ve edebiyat türlerini tercih etti.

Geniş arşiviyle kültür dünyasında marka

Başakşehir Millet Kıraathanesi üyeleri, katalog tarama ve ödünç cihazlarından istedikleri esere kolaylıkla ulaşıp ödünç alabiliyor. 28 bin 677 üyesi bulunan kıraathanede 62 bin 125 basılı kitap, 21 bin 528 e-kitap, 19 bin 894 sesli kitap ve Braille alfabesi ile hazırlanmış 268 kabartmalı kitap bulunuyor. Açıldığı günden bu yana kısa sürede hem kütüphane birikimi hem de kültür ve sanat etkinlikleriyle alanında önemli bir yer edinen Başakşehir Millet Kıraathanesi, yeni üyelerini ve okuyucularını bekliyor.