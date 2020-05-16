Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 07.05 itibariyle yoğunluk yüzde 11'lere kadar düştü.
Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.